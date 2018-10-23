Hong Kong ve Makau liderleriyle birlikte açılışa katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, köprüyü resmen araç trafiğine açtı. Köprünün maliyeti 20 milyar doları bulurken, 9 yıl süren ve güvenlik sorunlarıyla da gündeme gelen inşaat sırasında resmi raporlara göre en az 18 işçinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Peki bu köprüyü bu denli özel kılan ne?
Üç kıyı şehrini bağlayan köprüde 60 adet Eyfel Kulesi inşa etmeye yetecek 420 bin ton çelik kullanıldı. Köprünün 30 kilometrelik bölümü İnci Irmağı deltasında uzanıyor. Gemilerin geçmesi için 6.7 kilometrelik bölüm iki yapay ada arasında deniz altı tünel olarak inşa edildi.
Köprünün geriye kalan kısmı ise bağlantı yolları, viyadükler ve kara tünellerinden oluşuyor ve Zhuhai ile Hong Kong'u köprünün ana gövedesine bağlıyor.
KÖPRÜ NEDEN YAPILDI?
Çin'in Büyük Körfez Bölgesi yaratma planı kapsamında Hong Kong ve Makau'nın yanı sıra güney Çin'de 9 şehri daha içeren projeyle 68 milyon kişilik dev bir şehir ortaya çıktı.
Daha önce Zhuhai ve Hong Kong arasında seyahat 4 saati bulurken, köprü sayesinde bu süre 30 dakikaya inecek. Öte yandan köprüden her isteyen geçemeyecek. Geçişlerde kota sistemi uygulanacak ve köprüyü geçmek isteyenler özel izne tabi olacak.
Toplu taşımaya hizmet vermeyecek olan köprüde demiryolu bulunmazken özel ring ve servis araçları kullanılacak. Yetkililer köprüden günde 9,200 aracın geçmesini bekliyor.
Öte yandan, Çin medyasındaki bir kısım ve çevreciler 55 kilometrelik devasa yapı için "ölüm köprüsü" ismini kullanıyor. Şu ana dek köprünün Hong Kong ve Çin tarafında toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce çalışanın da inşaat esnasında yaralandığı belirtiliyor.
Çevreci gruplar da projenin bölgedeki deniz hayatını olumsuz etkileyeceğini iddia ederek soyu tükenmekte olan beyaz yüzgeçli yunusları da tehlikeye attığını savundu.
Uzmanlar, projenin denize geri döndürülemez bir hasar verdiğini belirterek geçtiğimiz 10 yılda yunus sayısının 148'den 47'ye düştüğünü ve sayının gitgide azalacağını iddia ediyor. WWF raporlarına göre yunuslar köprü şantiyesi etrafındaki sulardan çekilmiş durumda.
MADDİ GETİRİSİ NE OLACAK?
Köprüyle ilgili en tartışılan konulardan biri de maliyeti. Bağlantı yolları, yapay adalar da dahil olmak üzere projenin büyüklüğü 20 milyar dolara ulaştı. Sadece köprü için 6.92 milyar dolarlık kaynak ayrıldı.
Çinli yetkililer köprünün ekonomiye 1 trilyon dolarlık katma değer sağlayacağını söylüyor ancak Hong Kong'dan çatlak sesler de var.
Uzmanlar araç geçişinin sınırlı olacağı köprünün kendini nasıl idame ettireceğini sorgularken, maliyetin asla amorti edilemeyeceğini belirtenler de var. Yapılan bir araştırmaya göre araç geçişinden elde edilecek senelik gelir sadece 86 milyon dolar. Ve bu paranın da üçte biri senelik bakım masraflarına gidecek.
Köprüyü eleştirenler projenin dev bir 'beyaz fil' olduğunu yani sahibine zarardan başka bir şey getirmediğini ve ekonomik olarak bir fiyasko olduğunu savunuyor. Yapılış amacının ise tamamen sembolik olduğu ve Hong Kong'un anavatan Çin ile fiziksel bağlantıyı göstermek olduğu belirtiliyor.
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