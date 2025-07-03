Son dakika: En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL - İş-Yaşam Haberleri

Son dakika: En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL - İş-Yaşam Haberleri

En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "14 bin 669 TL olan en düşük emekli aylığını yüzde 16,67 artışla 16 bin 881 TL'ye çıkarıyoruz" dedi

Habertürk Giriş: 03.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:57 facebook

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