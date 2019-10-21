UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında yarın Real Madrid'i konuk edecek olan Galatasaray'a kötü haber geldi! Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla çalışmalara katılmayan ve fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao, Galatasaray'ın Real Madrid maçı kadrosuna dahil edilmedi.
Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.
Galatasaray'ın açıkladığı Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 3. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- PSG
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|2- Club Brugge
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3- Galatasaray
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4- Real Madrid
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
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