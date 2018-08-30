Ağustos 2016'da 3 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Galatasaray'la olan sözleşmesini dün karşılıklı olarak fesheden Tolga Ciğerci'nin ardından bir ayrılık daha bekleniyor! Daha önce Abdurrahim Albayrak'ın da açıklama yaptığı Tarık Çamdal'ın fotoğrafı ve ismi, Galatasaray'ın resmi sitesinden silindi.

Bir süredir Galatasaray'dan ayrı çalışan Tolga Ciğerci'nin de adının ayrılık öncesinde bu listede yer almıyor olması, Tarık Çamdal'la da yolların her an ayrılabileceğine işaret olarak görüldü.

1860 Mühih'ten sonra Eskişehirspor'a transfer olan Tarık, 2014-15 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. A Milli Takım'a kadar yükselen 27 yaşındaki savunmacı, geçen sezon Galatasaray'la sadece 3 maçta maçta forma giyebildi.

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