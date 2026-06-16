Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Duran'da sıcak bir gelişme yaşandı. Rusya Premier Lig ekibi Zenit St. Petersburg, takımda geçen sezon kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Zenit ile Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr arasındaki kiralık sözleşmenin sona erdiği belirtilerek, "Zenit, forvet oyuncusuna hem futbol kariyerinde hem de saha dışında başarılar diliyor" denildi.

9 MAÇTA 2 GOL ATTI

Şubat 2026'da Al-Nassr'dan kiralık olarak Zenit'e katılan Duran, Rus ekibinde forma giydiği 9 resmi maçta 2 gol atabildi.