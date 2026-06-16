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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika: Galatasaray'la anılan Jhon Duran Zenit'ten ayrıldı!

        Jhon Duran Zenit'ten ayrıldı!

        Transferde ismi Galatasaray ile anılan Jhon Duran'ın Rusya macerası sona erdi. Zenit Kulübü, takımda geçen sezon kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı golcünün takımdan ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 21:20 Güncelleme:
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        Duran için ayrılık açıklaması!

        Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Duran'da sıcak bir gelişme yaşandı. Rusya Premier Lig ekibi Zenit St. Petersburg, takımda geçen sezon kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

        Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Zenit ile Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr arasındaki kiralık sözleşmenin sona erdiği belirtilerek, "Zenit, forvet oyuncusuna hem futbol kariyerinde hem de saha dışında başarılar diliyor" denildi.

        9 MAÇTA 2 GOL ATTI

        Şubat 2026'da Al-Nassr'dan kiralık olarak Zenit'e katılan Duran, Rus ekibinde forma giydiği 9 resmi maçta 2 gol atabildi.

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