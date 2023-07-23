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SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom, Wilfried Zaha'yı istiyor Galatasaray transferdeki hareketliliğini artırırken son dakika haberleri gelmeye de devam ediyor. İngiliz basını, Galatasaray'ın Wilfried Zaha ile ilgilendiğini duyurdu! Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için bir süredir uğraş verdiği İngiliz oyuncu için ciddi bir meblağın da gözden çıkarıldığı belirtildi. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer haberi Habertürk Giriş: 23.07.2023 - 00:13 Güncelleme: 23.07.2023 - 00:13 facebook

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Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken Galatasaray hakkındaki iddialar da artıyor. Yaz transfer döneminin başından beri Fenerbahçe'nin gündeminde olan Wilfried Zaha yarışına Galatasaray da dahil oldu.

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İngiltere'de yayın yapan Telegraph'ın dün yaptığı haberde Zaha, Crystal Palace'ın haftalık 200 bin Pound teklifini kabul ettiğini yazmıştı. Ancak, yeni bir iddia ortaya atıldı.