Molde galibiyetiyle Sergio Ramos kapısı aralandı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Molde'yi 3-2 mağlup ederken bu galibiyetle sadece tur değil, Sergio Ramos kapısını da araladı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda yenen Galatasaray'da transfer hareketliliği de sürüyor.
Stoper ve 8 numara bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Sergio Ramos konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor.
PSG ile olan sözleşmesi sona eren ve çalışmalarına bireysel olarak devam eden İspanyol savunmacı, Galatasaray'ın Molde eşleşmesini yakından takip ediyor.
Altyapısından yetiştiği Sevilla ile de yaz başında görüşen Ramos'un istediği rakamlar, Endülüs ekibi tarafından yüksek bulundu.
Galatasaray da Sergio Ramos'a teklifini yaparken taraflar arasında maddi açıdan henüz bir uzlaşma sağlanamadı.
Diğer yandan Meksika'dan da istediği ölçekte teklif alamayan Sergio Ramos'un, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye sıcak bakması, Galatasaray'ı bu transferde bir adım öne geçirdi.
Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda Ramos ile masaya oturulacak ve 'pazarlıklar' kızışacak.
İki yıllık bir sözleşme karşılığında toplamda 15 milyon Euro'luk talebi bulunan İspanyol savunmacının, Şampiyonlar Ligi faktörünün devreye girmesinin ardından aşağı düşebileceği ve iki taraf arasında uzlaşma sağlanabileceği öğrenildi.
Galatasaray'ın da Ramos'a yıllık 5 milyon Euro'luk bir ücret önerdiği, bu rakamın yanına bonuslar koyabilmek için sponsorlar aradığı belirtildi.
Yıllarca top koşturduğu Real Madrid'den 2021-22'de ayrılan 37 yaşındaki savunmacı, PSG'deki ilk sezonunun bir kısmını sakatlık nedeniyle kaçırsa da geçen sezon ilk 11'in değişilmezi olmuştu.
Ligde 33, toplamda ise 45 maça çıkan Sergio Ramos, bir süredir bireysel antrenörü eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
Altyapısında yetiştiği Sevilla'dan 2005 yazında Real Madrid'e transfer olan Ramos, eflatun-beyazlı formayla 5 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kral Kupası, 3 UEFA Süper Kupası ve 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.