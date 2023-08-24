Stoper ve 8 numara bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Sergio Ramos konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor.

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PSG ile olan sözleşmesi sona eren ve çalışmalarına bireysel olarak devam eden İspanyol savunmacı, Galatasaray'ın Molde eşleşmesini yakından takip ediyor.