Bandırmaspor 6 golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Teksüt Bandırmaspor sahasında Giresunspor'u 5-0 malup etti
Bandırmaspor sahasında Giresunspor'u 5 golle geçti.Bandırma ekibi Giresunspor'u 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Goller 11'de Foor, 29'da M. Dijitte, 39 - 44, Emir Aydoğan, 80'de Metehan ve 90+1 Soukou 'dan geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı hakem Oğuzhan Uğurlu yönetti.
3 maç sonra kazanan Teksüt Bandırmaspor bu skorla puanını 33'e yükseltti.
8 maçtır puan alamayan Giresunspor ise 9 puanda kaldı.