Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, rüzgarlı hava nedeniyle denizde yüksek dalga ve rip akıntısı riskinin arttığı belirtildi.

Yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu kararı doğrultusunda il genelinde tedbir alındığı ifade edildi.

Açıklamada, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar günleri olmak üzere 2 gün süreyle Ordu genelindeki tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından alınan karara uymalarını isterken, sahil kesimlerinde görevli ekiplerin denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.