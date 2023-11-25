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        Bodrum'da kazanan Adanaspor

        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:07
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        Bodrum'da kazanan Adanaspor
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        Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

        Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Davut Dakul Çelik yönetti.

        Bodrum FK evinde 4 maç sonra kaybederken Adanaspor ise deplasmanda 5 maç sonra galip geldi

        Maçın tek golü 74' Dimitri Oberlin'den geldi.

        Bodrum FK 21 puanda kalırken Adanaspor puanını 15'e çıkardı.

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