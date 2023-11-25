Bodrum'da kazanan Adanaspor
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti
Giriş: 25.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 25.11.2023 - 16:07
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Davut Dakul Çelik yönetti.
Bodrum FK evinde 4 maç sonra kaybederken Adanaspor ise deplasmanda 5 maç sonra galip geldi
Maçın tek golü 74' Dimitri Oberlin'den geldi.
Bodrum FK 21 puanda kalırken Adanaspor puanını 15'e çıkardı.