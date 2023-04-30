Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray bugün saat 19.00'da Vodafone Park'ta mücadele edecek. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok bulunacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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