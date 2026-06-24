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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ | Ekmek arasında kurye ile uyuşturucu sevkiyatı | Tekirdağ haberleri | Son dakika haberleri

        Ekmek arasında kurye ile uyuşturucu sevkiyatı

        Tekirdağ'da, uyuşturucu satıcılarının uyuşturucu maddeleri ekmek arasına gizleyerek kurye ile sevk etmeye çalıştığı ortaya çıkarken, polis operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 23 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Ekmek arasında kurye ile uyuşturucu sevkiyatı

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15-22 Haziran tarihleri arasında 11 ilçede geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve operasyonlarda toplam 126 ayrı olaya müdahale edilirken, 29'u uyuşturucu satıcısı olmak üzere 145 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        2.5 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonlarda 2 kilo 597 gram çeşitli uyuşturucu maddeler, bin 104 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, bin 319 adet sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 114 bin 960 TL ele geçirildi.

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        KURYE YÖNTEMİYLE SEVKİYAT

        Operasyonlarda uyuşturucu satıcılarının uyuşturucu maddeleri ekmek arasına gizleyerek kurye yöntemiyle sevk etmeye çalıştıkları belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda ekmeklerin arasına saklanmış uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, şüphelilerin kullandığı yöntem "pes" dedirtti.

        23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi ile WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirebileceğini ifade etti.

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