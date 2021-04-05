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Son dakika haberi Facebook'a resen inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook'taki veri skandalına karşı resen inceleme başlattı. 533 milyon Facebook kullanıcısına ait kişisel veriler internette bir forum sitesinde ücretsiz olarak yayınlanmış, Türkiye'deki her iki Facebook kullanıcısından biri etkilenmişti

Son dakika haberi Facebook'a resen inceleme
HABERTURK.COM / AA

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında resen inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre, Kurul, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü. Kurul, Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi.
Bir hacker platformunda aralarında Türkiye’nin de olduğu 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.


Yayımlanan kişisel bilgiler arasında ad, soyad, doğum tarihi, e-posta adresi ve konum (geçmiş konum verileri dahil) bilgilerinin yanısıra telefon numaralarının da olduğu belirlenmişti.


Sızan belgelere göre kişisel verileri ele geçirilen Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının sayısı 19 milyon 638 bin 821 olarak tespit edildi. Bu rakamlarla Facebook’taki son veri skandalından en çok etkilenen yedinci ülke konumunda. olan Türkiye'deki toplam Facebook kullanıcılarının yarısının kişisel bilgileri internete sızmış durumda.

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