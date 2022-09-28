Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı

Fenerbahçe'de Novak ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır" denildi

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı

Fenerbahçe'de Filip Novak yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Filip Novak ile anlaşmaya vararak karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Filip Novak’a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

İŞTE YENİ ADRESİ

Fenerbahçe'nin TFF tescil listesine dahil etmediği Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira ile anlaştı. 32 yaşındaki sol bek ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertliler, 1,3 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtuldu.

Çekyalı futbolcu, 2020-21'de geldiği Fenerbahçe'de toplam 50 maça çıktı, 4 gol atıp 2 asist kaydetti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Fenerbahçe haberleri - İşte Jorge Jesus'un Beşiktaş derbisi planı!
FUTBOL İşte Jesus'un derbi planı!
Onyekuru Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Montella açıkladı! - Adana Demirspor haberleri
FUTBOL Onyekuru açıklaması! G.Saray maçında...
Marc Bartra: Şampiyonluklar, başarılar kazanmak için buradayım
FUTBOL "Şampiyonluklar için buradayım"
Fenerbahçeli Enner Valencia, Japonya-Ekvador maçında penaltı kaçırdı
FUTBOL Valencia yine penaltı kaçırdı
Brezilya-Tunus maçında Richarlison'a ırkçı saldırı! Muz fırlattılar
FUTBOL Richarlison'a ırkçı saldırı!
Hikmet Karaman'a 'pili bitik' diyerek hakaret eden şahsa 2 yıl hapis istemi!
FUTBOL Karaman'a hakarete 2 yıl hapis
Leeds United'da Berisha pişmanlığı! "Victor Orta büyük hata yaptı" - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Berisha pişmanlığı!
Fenerbahçe'de ilk ayrılık kapıda! - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Galatasaray iç transferde harekata başlıyor: Nelsson, Boey, Yunus ve Kerem... - Galatasaray haberleri
FUTBOL Gençlere operasyon!
İşte yeni sezon formaları (2022-23) - Takımların yeni formaları - Futbol Haberleri
FUTBOL İşte Galatasaray'ın 3. forması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.