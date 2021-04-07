Fenerbahçe'den 1959 öncesi açıklaması: Tarih çarpıtılamaz

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması ile ilgili tartışmalar devam ediyor... Son olarak sarı-lacivertli kulüp, resmi Twitter hesabından sarı-kırmızılı camiaya cevap verdi. "Tarih çarpıtılamaz, yok edilemez. İşlerine gelmeyenler tarihi sulandıramaz. Arşiv gerçekleri ortaya çıkartır..." diyen Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan belgeli paylaşımlar şöyle:

"Belge1: Türkiye Futbol Federasyonu kendi sitesinde verdiği bilgide ilk TÜRKİYE ŞAMPİYONASININ 1924'de Ankara'da 'Türkiye Futbol Birinciliği' organizasyonu ile yapıldığını açıkça belirtiyor. Aynı kaynaklarda 1937'de başlayan Milli Küme organizasyonunun ilk deplasmanlı milli lig olduğu belirtiliyor.

Belge2: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un 1947 yılındaki TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNDA görev aldığını itiraf ediyor.

Belge3: 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkar etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için, TÜRKİYE GENELİ İLK ŞAMPİYONLUĞUMUZ itirafını yapıyor."

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 7, 2021

TARTIŞMALAR BİTMİYOR

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında açıklamalarda bulunmuş, sarı-lacivertlilerin TFF'ye daha önce bir başvuruda bulunmadığını belirtmişti. Galatasaray'ın resmi internet sitesinde Ankara Demirspor'un 1947 şampiyonluğunu kabul ettiğini belgelerle gösteren Sipahioğlu, "Sayın Mustafa Cengiz, bu belgelerden sonra soruyorum. Kim hırsız?" ifadelerini kullanmıştı.

Sipahioğlu'nun açıklamalarına cevap veren Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise "Fenerbahçe başarısızlıkları örtmek ve gündemi değiştirmek adına yakın tarihte TFF'ye başvuru yaptı. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum, rekabette geri kalmanın çaresizliği" diye konuşmuştu.

Öte yandan GSTV'deki programa telefonla bağlanan Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Arslan da "Haluk Ulusoy'un başkan olduğu dönemde Fenerbahçe başvuru yaptı, biz bunu reddettik. TFF bu konuda sorumludur, başvuru evrakını açıklamalı." ifadelerini kullanmıştı.