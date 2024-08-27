Son dakika haberi Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullandı:

"Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Sarı-lacivertli kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmelerinde bulunması için oyuncunun İngiltere'ye gitmesine geçen hafta izin vermişti.

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RAKAMLAR DA BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için ödenecek rakamları da açıkladı:

Buna göre Brighton 30 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra performansa bağlı azami 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay ödeyecek.

İşte o açıklama:

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

BONSERVİSİNE EN ÇOK ÜCRET ÖDENEN İKİNCİ TÜRK FUTBOLCU!

Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro ile bonservisine en çok ücret ödenene ikinci Türk futbolcu oldu. Bu alanda rekor Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro bedelle transfer olan Arda Turan'a ait. Arda ve Ferdi'nin ardından ise 3. sırada 25 milyon Euro ile Orkun Kökçü bulunuyor.