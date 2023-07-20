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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika haberi Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini resmen açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika haberi Fenerbahçe Rodrigo Becao transferini resmen açıkladı!

        Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 20:21
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        Fenerbahçe transferi açıkladı!
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        Fenerbahçe Kulübü, Rodrigo Becao’nun transferi için kulübü Udinese Calcio ve oyuncu ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı stoperin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

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        "BİRÇOK KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

        Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Becao, “Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz” dedi.

        BONSERVİSİ 8.3 MİLYON EURO

        Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun maliyetini de açıkladı. 27 yaşındaki stoper için Udinese Kulübü'ne 5 taksitle toplam 8 milyon 312 bin euro ödeneceği ifade edildi.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.312.500 Avro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir." ifadelerini kullanıldı.

        BECAO KİMDİR?

        Kariyerine ülkesinin takımlarından Bahia'da başlayan Becao, Avrupa'da ise CSKA Moskova ve Udinese formalarını giydi. Geçen sezon Udinese ise ligde 28 maça çıkan Becao, bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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