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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Göztepe durdurulamıyor - Futbol Haberleri

        Göztepe durdurulamıyor

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. İzmir ekibi son oynadığı 5 maçın tamamını kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:21
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        Göztepe durdurulamıyor
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        Göztepe deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi, İzmir ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Mücadelenin tek golü 39'da Mamah'tan geldi.

        Aktepe Stadı'nda oynanan maçı hakem Ali Yılmaz yönetti.

        Ligde 10. haftaya 17 puan ve averajla 3. sırada giren Göztepe bu skorla puanını 20'ye çıkardı.

        Kalesinde gördüğü 4 golle ligin en az gol yiyen takımı konumundaki Göztepe, son 5 maçta kalesini gole kapattı.

        Ankara Keçiörengücü ise 14 puanda kaldı.

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