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Gram altın haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 404 liradan işlem görüyor

Son dakika haberi: Gram altın haftaya yükselişle başladı
AA

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 399,2 liradan tamamladı.

Gram altın, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 404 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 654 lira, Cumhuriyet altını da 2.687 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.795 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükselen risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

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