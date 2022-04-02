İrfan Can Kahveci şov yaptı! Top toplayıcı çocuk şoke etti

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen İrfan Can Kahveci maçın yıldızı oldu. İrfan Can'ın 54. dakikada attığı harika gol kadar, sonrasında yaşananlar da çok konuşuldu.

Maçın 16. dakikasında Miha Zajc'ın attığı golde pozisyonu hazırlayan isim olan İrfan Can, 45. dakikada Rossi'nin golünde ise asisti yapan isim oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasında ise İrfan Can Kahveci bir kez daha sahneye çıktı ve ceza sahası dışından sol ayağıyla şık bir vuruş yaparak ağlara gönderdi.

GOLÜ EŞİNE HEDİYE ETMEK İSTEDİ

İrfan Can Kahveci golü attıktan sonra topu alıp karnına koyup hamile olan eşine golü hediye etmek istedi ancak top toplayıcı çocuk topu vermedi. Milli oyuncu, 3 kez topu istemesine ve formanın altına koyacağını söylemesine rağmen top toplayıcı çocuk vermedi.

Top toplayıcı çocuk, İrfan Can'a eliyle 'git' işareti yaptı ve Fenerbahçeli futbolcunun bu isteğini geri çevirdi.

İrfan Can Kahveci de daha sonra gol sevincini eşine hediye etmek için karnını gösterdi.

Maçın yıldız ismi, 68. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı.

"GOLÜ HİSSETTİM"

26 yaşındaki yıldız futbolcu Kayserispor galibiyetinin ardından şunları söyledi:

"Takım olarak iyi bir serüvenimiz var. İnşallah haftaya derbide bunu sürdürürüz. Pası aldığımda hissetmiştim gol olacağını. Bazen gollerden önce bu hisler geliyor. Mutluyum. Ne zamandır bekliyordu eşim bu golü. Arkadaş topu vermedi sevinci yaparken ama soyunma odasında hep birlikte yaptık. Bu gol ona ve doğacak çocuğumuza armağan olsun."