Galatasaray'ın 37'nci başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz'den acı haber geldi. Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirdi.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37'nci Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız´a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

ALBAYRAK: HEP GALATASARAY'I SORDU

Cengiz yönetiminde ikinci başkanlık yapan Abdurrahim Albayrak, "Çok amansız bir hastalık, çok mücadele etti. Ameliyattan çıkınca ilk Galatasaray'i sormuştu. Son 2-3 gün bitkisel hayata girdi. Galatasaray'ı hep sordu, Galatasaray'ın iyi olmasını istedi. Hatta borçları TL'ye geçirmiştik, bana 'İyi ki yapmışız' dedi." ifadelerini kullandı.

FUTBOL AİLESİNDEN MESAJLAR

Hayatını kaybeden Galatasaray Kulübü'nün 37'nci başkanı Mustafa Cengiz için spor camiası başsağlığı mesajları yayınlandı.

Galatasaray´ın 37'nci başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cengiz için mesaj yayınlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Daima beyefendi kişiliğiyle hatırlayacağım merhum Mustafa Cengiz´e Allah'tan rahmet; ailesine, Galatasaray ve Türk spor camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu da yayınladığı mesajda, "Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü ise "Galatasaray Spor Kulübü´nün eski başkanı Mustafa Cengiz´in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah´tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" mesajını yayınladı.

Beşiktaş Kulübü ise şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz´in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz´e Allah´tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü´nün Eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz´in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mustafa Cengiz´e Allah´tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.