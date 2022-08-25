UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.
A Milli Takım’ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure’nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu. Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından verilen ‘Başkanlık Ödülü’, İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi’nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid’in teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından çekile kuralar sonunda Şampiyonlar Ligi’ndeki 8 grup belli oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
A Grubu:
• Ajax
• Liverpool
• Napoli
• Rangers
B Grubu
• Porto
• Atletico Madrid
• Leverkusen
• Club Brugge
C Grubu
• Bayern Münih
• Barcelona
• Inter
• Viktoria Plzen
D Grubu
• Frankfurt
• Tottenham
• Sporting Lizbon
• Marsilya
E Grubu
• Milan
• Chelsea
• Salzburg
• Dinamo Zagreb
F Grubu
• Real Madrid
• Leipzig
• Shakhtar
• Celtic
H Grubu
• PSG
• Juventus
• Benfica
• Maccabi Haifa
G Grubu
• Manchester City
• Sevilla
• Dortmund
• Kopenhag
FİNAL İSTANBUL'DA
Devler Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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