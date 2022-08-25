UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu grupları Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kura çekimiyle belli oldu.

A Milli Takım’ın eski yıldızlarından ve TFF A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Barcelona, Manchester City ekiplerde forma giyen eski yıldız futbolcu Yaya Toure’nin çektiği kuralar sonunda 8 grup belli oldu. Kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Alexander Ceferin tarafından verilen ‘Başkanlık Ödülü’, İtalyan Teknik Direktör Arrigo Sacchi’nin oldu. Sacchi kariyerinde Milan, İtalya Milli Takımı, Parma ve Atletico Madrid’in teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından çekile kuralar sonunda Şampiyonlar Ligi’ndeki 8 grup belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER

A Grubu:

• Ajax

• Liverpool

• Napoli

• Rangers

B Grubu

• Porto

• Atletico Madrid

• Leverkusen

• Club Brugge

C Grubu

• Bayern Münih

• Barcelona

• Inter

• Viktoria Plzen