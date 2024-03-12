Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Süper Kupa geliri depremzedelere - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Süper Kupa geliri depremzedelere

        Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Kupa geliri depremzedelere
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF, Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin TFF ve iki kulübün ortak kararları neticesinde 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin yararına bağışlanacağını açıkladı.

        Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        "Anadolu takımı oldu!"
        "Anadolu takımı oldu!"
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor