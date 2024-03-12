Son dakika haberi Süper Kupa geliri depremzedelere
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa karşılaşmasından elde edilecek bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.
TFF, Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin TFF ve iki kulübün ortak kararları neticesinde 6 Şubat depreminden etkilenen depremzedelerin yararına bağışlanacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır.