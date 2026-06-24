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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Tavuklu pilav 114 kişiyi zehirledi | Kütahya haberleri | Son dakika haberleri

        Tavuklu pilav 114 kişiyi zehirledi!

        Kütahya'da, okul etkinliğinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan ve sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı 114'e yükseldi. Öğrencilerden 113'ü taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavi ve gözlem süreci devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 09:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tavuklu pilav 114 kişiyi zehirledi!

        Kütahya'da olay, Meydan Mahallesi'ndeki Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

        TAVUKLU PİLAV İKRAM EDİLDİ

        Okulda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenci ve davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

        114 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

        İkram sonrası rahatsızlanan çok sayıda kişi kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi ile çeşitli sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Yapılan kontrollerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 96'sı öğrenci ve 18'i de yetişkin olmak üzere toplam 114 ulaştığı öğrenildi.

        113 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

        Tedavi altına alınan öğrencilerden 113'i taburcu edilirken, 1 kişinin ise hastanelerde müşahede altında tutulduğu ve kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

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