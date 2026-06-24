Gün Başlıyor - 22 Haziran 2026 (CHP'de Yeni Hafta Gergin Mi Geçecek?)

Bakan Fidan'ın işaret ettiği 'sabotaj' riski, masadaki uzlaşı umutlarını yok etmeye yetecek mi? Tarihi görüşmelerin ilk turu bitti: Peki, İsrail faktörü bu sürecin neresinde duruyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? CHP'de yeni hafta gergin mi geçecek? Sıcaklık rekoru için geri sayım! Mardin'de yasa ... Daha Fazla Göster Bakan Fidan'ın işaret ettiği 'sabotaj' riski, masadaki uzlaşı umutlarını yok etmeye yetecek mi? Tarihi görüşmelerin ilk turu bitti: Peki, İsrail faktörü bu sürecin neresinde duruyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? CHP'de yeni hafta gergin mi geçecek? Sıcaklık rekoru için geri sayım! Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu... Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster