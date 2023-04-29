Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada TEKNOFEST'in kendi alanında bir markaya dönüştüğünü belirterek, "Türkiye'de teknoloji ekosistemi oluşturmak için çok çaba harcadık. İşte bugün yıllar önce diktiğimiz fidanların kök saldığını, meyveye durduğunu görmenin mutluluğunun içerisindeyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin ilk uzay yolcularını da açıkladı.

Erdoğan, "1 yedek, 1 asil uzay yolcumuzu tespit ettik. Uzay yolcumuz, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor" bilgilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in Türkiye'nin ilk uzay yolcuları olacağını açıklayarak, "Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever" ifadelerini kullandı.

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