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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası

        UEFA, Union Saint-Gilloise ile Belçikada oynanan karşılaşmadaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlara 3 maç deplasman yasağı getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 16:49 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:25
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        UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi. Sarı-lacivertliler buna göre; çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel eşleşmesinde deplasmana taraftar götüremeyecek. Fenerbahçe finale yükselmesi halinde ise ceza bu maçta geçerli olmayacak ve son 1 maçlık cezasını gelecek sezonun ilk Avrupa maçında çekecek.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe'ye taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verildi. UEFA ayrıca, Sarı-lacivertlilerin 80 bin Euro para cezası ve deplasman tribününde kırılan 15 koltuğun onarımı için Union Saint-Gilloise ile temasa geçilmesini talep etti.

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