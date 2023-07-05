Haziran ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.21, bir önceki aya göre ise yüzde 3.92 yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olurken 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.
Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54, aylık enflasyon ise yüzde 0.04 olarak açıklanmıştı. Haziran verisiyle beraber yıllık enflasyonda 8 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu.
Yıllık enflasyonun son 1 yıldaki seyri:
|Ay
|Yıllık enflasyon (%)
|Haziran (2022)
|78,62
|Temmuz
|79,60
|Ağustos
|80,21
|Eylül
|83,45
|Ekim
|85,51
|Kasım
|84,39
|Aralık
|64,27
|Ocak (2023)
|57,68
|Şubat
|55,18
|Mart
|50,51
|Nisan
|43,68
|Mayıs
|39,59
|Haziran
|38,21
EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE
Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14.76 ile konut oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67.22 ile lokanta ve oteller oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023:
AYLIK ARTIŞTA ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN ZİRVEDE
Haziranda bir önceki aya göre ise en az artış gösteren ana grup yüzde 1.21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11.13 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kayıtlara geçti.
ZAM ŞAMPİYONU ÇAY
Haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı çayda yaşandı. Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 14.93 zamlanırken, bunu yüzde 12.37 ile otel ve pansiyonlar takip etti.
|En yüksek artış gösteren temel başlıklar
|Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
|Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri
|14,93
|Oteller, pansiyonlar ve diğerleri
|12,37
|Sigaralar
|12,29
|Taze meyveler
|11,74
|Havayolu ile yolcu taşımacılığı
|11,73
|Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları
|11,32
|Otomobil (Benzinli)
|10,49
|Veri işlem ekipmanı
|7,70
|Mücevheratlar, saat ve kol saatleri
|6,83
|Telefon ve telefaks ekipmanı
|6,49
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