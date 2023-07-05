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Haberler İş-Yaşam SON DAKİKA HABERİ: TÜİK duyurdu! 2023 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı! Yıllık enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?
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Haziran ayı enflasyonu açıklandı

Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 38.21, aylık enflasyon ise yüzde 3.92 oldu. Haziran verisiyle beraber yıllık enflasyonda 8 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu. Haziran ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 14.9 ile çay oldu

SON DAKİKA HABERİ: TÜİK duyurdu! 2023 Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı! Yıllık enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?
HABERTURK.COM

TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.21, bir önceki aya göre ise yüzde 3.92 yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olurken 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54, aylık enflasyon ise yüzde 0.04 olarak açıklanmıştı. Haziran verisiyle beraber yıllık enflasyonda 8 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu.

Yıllık enflasyonun son 1 yıldaki seyri:

Ay Yıllık enflasyon (%)
Haziran (2022) 78,62
Temmuz 79,60
Ağustos 80,21
Eylül 83,45
Ekim 85,51
Kasım 84,39
Aralık 64,27
Ocak (2023) 57,68
Şubat 55,18
Mart 50,51
Nisan 43,68
Mayıs 39,59
Haziran 38,21

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14.76 ile konut oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67.22 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023:

AYLIK ARTIŞTA ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN ZİRVEDE

Haziranda bir önceki aya göre ise en az artış gösteren ana grup yüzde 1.21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 11.13 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kayıtlara geçti.

ZAM ŞAMPİYONU ÇAY

Haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı çayda yaşandı. Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 14.93 zamlanırken, bunu yüzde 12.37 ile otel ve pansiyonlar takip etti.

En yüksek artış gösteren temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri

14,93
Oteller, pansiyonlar ve diğerleri

12,37
Sigaralar

12,29
Taze meyveler

11,74
Havayolu ile yolcu taşımacılığı

11,73
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları

11,32
Otomobil (Benzinli)

10,49
Veri işlem ekipmanı

7,70
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri

6,83
Telefon ve telefaks ekipmanı

6,49

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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