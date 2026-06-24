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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Karaal'ın kaçırılmasında yeni gözaltılar! | Son dakika haberleri

        Karaal'ın kaçırılmasında yeni gözaltılar!

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 3 şüpheli daha gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        Karaal'ın kaçırılmasında yeni gözaltılar!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

        İHA'nın haberine göre İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Dün yapılan baskınlarda 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        Yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

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