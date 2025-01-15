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        Haberler Dünya Katar: Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak | Dış Haberler

        Katar: Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak

        Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al-Sani, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkese dair açıklamalarda bulundu. Katarlı bakan, ateşkesin İsrail tarafından onanması ile birlikte 19 Ocak Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 21:56 Güncelleme: 15.01.2025 - 22:31
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        Katar: Gazze'de ateşkes 19 Ocak'ta başlayacak
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        Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al-Sani, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkese dair açıklamalarda bulundu. Katarlı bakan, ateşkesin İsrail tarafından onanması ile birlikte 19 Ocak Pazartesi günü yürürlüğe gireceğini açıklandı.

        Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurdu.

        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, başkent Doha'da yaptığı basın toplantısında Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

        Al Sani, esir takası, sürdürülebilir bir sükunetin yeniden sağlanması ve Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını; Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasının önümüzdeki pazar günü başlayacağını ifade etti.

        Anlaşmanın ilk aşamasının 42 gün süreceğini kaydeden Al Sani, Hamas'ın, ilk aşamada 33 İsrailli esiri serbest bırakacağını karşılığında bazı Filistinli esirlerin serbest bırakılacağını aktardı.

        Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırıların ardından geldi.

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