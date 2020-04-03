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Konut hesabında para biriktirenlere tanınan bir dönem içinde 3 aya kadar ödeme yapmama hakkı, koronavirüs dolayısıyla artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliği uyarınca, 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, aylık ödeme yapmakta olanlar isterlerse 6 defaya kadar ödeme yapmayabilecekler. Ödemelerini üç ayda bir yapanların da bir yıl içinde 1 defa taksit ödememe hakkı bulunuyor. Bu hak da bir yıl içinde 2 defaya çıkartıldı.

İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla 2016 yılında başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılıyor. 25 Ekim 2019'da yapılan değişiklikle konut hesabı uygulamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili oldu.

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