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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SON DAKİKA | Kredi kartı kullanımında yeni düzenleme! Kredi kartı nakit avans çekiminde faiz oranı yükseldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

        Kredi kartı kullanımında yeni düzenleme! Kredi kartı nakit avans çekiminde faiz oranı yükseldi mi?

        Kredi kartı nakit avans çekiminde yeni dönem. Kredi kartından nakit avans çekimi faiz oranı yükseldi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde nakit avans sistemine sınırlama getirilerek, kredi kartı nakit avans taksit sayısı 12'den, 3'e düşürülmüştü. İşte kredi kartı nakit avans çekiminde faiz oranına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 00:52 Güncelleme: 16.03.2024 - 00:52
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        Edinilen son dakika bilgisine göre kredi kartı nakit avans çekiminde faiz oranları yükseltildi. Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı hatırlanacağı gibi yüzde 4,42 olarak belirlenmişti. Peki, "Kredi kartı nakit avans çekiminde faiz oranı ne oldu?" İşte detaylar...

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        KREDİ KARTI KULLANIMINDA YENİ DÖNEM!

        Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.

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        TCMBden ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası (TL) mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı.

        TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

        Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.

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        - Bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi

        Merkez Bankasının bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.

        Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

        Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.

        Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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