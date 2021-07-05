Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak.
TÜFE DİKKATE ALINIYOR
Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda doğrudan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.45 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da aynı şekilde yüzde 8.45 oranında artış yapılacak.
Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da ocak – haziran dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.
|MEMUR MAAŞLARI
|(Net / TL)
|UNVAN VE DERECE
|Ocak
|Temmuz
|Vali
|14.835
|16.089
|Genel müdür (1/4)
|14.917
|16.177
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|7.862
|8.526
|Memur (Lisans - 9/1)
|4.866
|5.277
|Öğretmen (1/4)
|6.074
|6.587
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|13.671
|14.826
|Başkomiser (3/1)
|7.858
|8.522
|Polis memuru (8/1)
|6.883
|7.465
|Uzman doktor (1/4)
|9.337
|10.126
|Hemşire (Lisans - 5/1)
|5.893
|6.391
|Mühendis (1/4)
|8.025
|8.703
|Teknisyen (Lise - 11/1)
|5.063
|5.491
|Araştırma görevlisi (7/1)
|7.621
|8.265
|Vaiz (1/4)
|6.311
|6.844
|Avukat (1/4)
|7.663
|8.311
|En düşük memur maaşı
|4.500
|4.880
|Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
|kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu
|2 çocuk yardımı esas alınmıştır
|EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI
|(TL)
|Ocak
|Temmuz
|Müsteşar (1/1)
|10.886
|11.806
|Genel müdür (1/1)
|9.622
|10.435
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|3.692
|4.004
|Memur (Lisans - 1/4)
|3.612
|3.918
|Öğretmen (1/4)
|3.715
|4.029
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|6.307
|6.840
|Başkomiser (1/4)
|3.842
|4.167
|Polis memuru (8/1)
|3.842
|4.167
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|3.611
|3.916
|Mühendis (1/4)
|4.531
|4.913
|Teknisyen (Lise -1/4)
|3.153
|3.419
|Profesör (1/4)
|8.618
|9.346
|İmam-hatip
|3.715
|4.029
|Avukat (1/4)
|3.715
|4.029
|En düşük memur emekli aylığı
|3.021
|3.276
|Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 TL’den 4 bin 880 TL’ye yükselecek.
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL’den 2 bin 624 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL’den bin 912 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 662 TL’den bin 802 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları ocak ayında normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildiği için geçen yılın temmuz ve bu yılın ocak aylarında ayrıca bir artış yapılmadı. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı bu aydan itibaren tekrar artmaya başlayacak.
|EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
|(TL)
|Ocak
|Temmuz
|SSK (2000 ÖNCESİ)
|2.420
|2.624
|SSK (2000 SONRASI)
|1.500
|1.627
|BAĞ-KUR (ESNAF)
|1.763
|1.912
|BAĞ-KUR (TARIM)
|1.662
|1.802
OCAKTA MEMURLARA YÜZDE 7.36, SSK VE BAĞ-KUR’LULARA YÜZDE 8.36 ZAM YAPILDI
Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı.
ZAMMIN 1 PUANI CEBE GİRMEDEN ERİDİ
1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere doğalgaza yapılan yüzde 12 oranındaki zammın enflasyona doğrudan etkisi 0.2 puan, elektriğe yapılan yüzde 15 oranındaki zammın etkisi de 0.4 puan olacak. Elektrik ve doğalgaz zammının enflasyona doğrudan ve dolaylı etkisinin ise 1.1 puan olacağı hesaplanıyor. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılan zammın 1.1 puanı daha cebe girmeden erimiş olacak.
KAMU İŞÇİLERİNİN ZAM PAZARLIĞI
Altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin zam pazarlığı da hızlanacak. Çalışma Bakanlığı ve işveren sendikasının önümüzdeki günlerde zam teklifini açıklaması bekleniyor.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2021-2022 yıllarını kapsayan dönemde en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya çıkartılarak ilk altı ay yüzde 20 zam yapılmasını, sonraki altı aylık dönemlerde ise enflasyon + yüzde 3 refah payı verilmesini istedi.
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