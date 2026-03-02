Canlı
        Nelson Semedo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! - Fenerbahçe Haberleri

        Nelson Semedo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

        Fenerbahçe'de sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edilen Nelson Semedo'nun sahalardan 1 ay uzak olması bekleniyor.

        Giriş: 02.03.2026 - 14:31
        Semedo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

        Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a konuk olduğu maçta sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.

        Portekizli oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

        FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

        Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Bağdat'ta ABD karşıtı gösteri

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölgenin önünde toplandı.(AA)

