Nelson Semedo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe'de sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edilen Nelson Semedo'nun sahalardan 1 ay uzak olması bekleniyor.
Giriş: 02.03.2026 - 14:31 Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a konuk olduğu maçta sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi.
Portekizli oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
