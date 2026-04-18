        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar’ın oğlu tutuklandı | Narin son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Nevzat Bahtiyar’ın oğlu tutuklandı!

        Diyarbakır'da, Narin Güran cinayetine ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, duruşma günü adliye çevresinde yapılan aramada aracında 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 13:50 Güncelleme:
        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar önceki gün 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, ‘Kasten öldürmeye yardım etmek’ suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        OĞLUNUN ARACI DURDURULDU

        DHA'daki habere göre karar duruşmasına verilen arada, taraf aileler adliyeden ayrıldı. Bu sırada Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki 2 akrabasının bulunduğu araç, durumlarından şüphelenilmesi üzerine yunus timleri ekipleri tarafından durduruldu.

        RUHSATSIZ 2 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İBRAHİM BAHTİYAR TUTUKLANDI

        İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemede ‘Ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Öte yandan, şüphelilerin yunus timleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

