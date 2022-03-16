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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Manchester United, 1-1'in rövanşında Atletico Madrid'e evinde 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Gecenin diğer maçında ise Benfica, Ajax deplasmanında kazanarak çeyrek finale yükseldi

  • 01
    Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'ya şok - Maç Sonuçları

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United, Atletico Madrid'i konuk etti. 1-1'in rövanşında oynanan ikinci raundun kazananı Atletico Madrid oldu.
  • 02
    Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'ya şok - Maç Sonuçları

    İspanyol ekibi, Renan Lodi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
  • 03
    Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'ya şok - Maç Sonuçları

    Diego Simeone'nin öğrencileri, Devler Ligi'nde bu sezon ilk kez bir deplasman maçında kalelerini gole kapamayı başardılar.
  • 04
    Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'ya şok - Maç Sonuçları

    Geçtiğimiz sezon kupaya grup aşamasında veda eden Cristiano Ronaldo'lu Manchester United, 2019'dan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kalamıyor.
  • 05
    Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'ya şok - Maç Sonuçları

    Gecenin diğer maçında ise Benfica, Ajax deplasmanında kazanarak çeyrek finale yükseldi.
  • 06
    Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'ya şok - Maç Sonuçları
  • 07
    Son dakika! Şampiyonlar Ligi'nde Ronaldo'ya şok - Maç Sonuçları

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