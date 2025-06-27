Trabzonspor, Paul Onuachu transferini resmen açıkladı!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, eski oyuncusu Paul Onuachu için kulübü Southampton ile anlaşma sağladı.

"TAMAMLANMAMIŞ BİR İŞİMİZ VAR"

Nijeryalı santrfor yaptığı ilk açıklamada, "Merhaba Trabzonspor taraftarları, beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm! Daha hazır, daha iyi, daha güçlü, goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.