Trabzonspor, Paul Onuachu transferini resmen açıkladı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Southampton'dan Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Nijeryalı yıldız yaptığı ilk açıklamada, "Henüz tamamlanmamış bir işimiz var." ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, eski oyuncusu Paul Onuachu için kulübü Southampton ile anlaşma sağladı.
"TAMAMLANMAMIŞ BİR İŞİMİZ VAR"
Nijeryalı santrfor yaptığı ilk açıklamada, "Merhaba Trabzonspor taraftarları, beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm! Daha hazır, daha iyi, daha güçlü, goller atmaya hazırım. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.
PAZARTESİ İSTANBUL'DA!
31 yaşındaki golcünün 30 Haziran Pazartesi günü Trabzon'da olması bekleniyor.
2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu, 27 maçta 17 gol - 4 asistlik performans sergilemişti.
Geçtiğimiz sezon ise Nijeryalı forvet; 28 maçta 4 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 1.108 dakika sahada kaldı.