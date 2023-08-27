Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den Rade Krunic açıklaması! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin 6 numara transferi için listesinde yer alan Rade Krunic, Milan'ın Torino'yu 4-1 yendiği lig maçında 90 dakika sahada kaldı. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, karşılaşmanın ardından Bosna Hersekli futbolcunun geleceğine ilişkin flaş bir açıklamada bulundu.
Transfer döneminde yaptığı takviyelerle her mevkide bol alternatifli bir kadro kuran Fenerbahçe'de gözler şimdi de 6 numara transferine çevrildi.
Sarı-lacivertli yönetim, orta saha transferi için ince eleyip sık dokurken, listedeki isimlerden biri olan Rade Krunic'te flaş bir gelişme yaşandı.
Milan forması giyen Bosna Hersekli orta saha hakkında Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'den açıklama geldi.
4-1 kazanılan Torino maçının ardından konuşan İtalyan teknik adam, Krunic'in takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili soruya, "Rade Krunic takımda kalacak." şeklinde yanıt verdi.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan'ın ligde oynadığı 2 maçta da 90 dakika sahada kaldı.
2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.