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Ayrıca Bayer Leverkusen'in, Galatasaray'a Kerem Demirbay ile görüşülmesi konusunda izin verdiği de aktarıldı.

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MAVİ KART STATÜSÜNDE Kerem, Galatasaray’a transferi halinde TFF'denin futbolcu uygunluk talimatnamesinde yaptığı düzenleme ile yerli oyuncu gibi sahaya çıkabilecek.