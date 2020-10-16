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Son dakika! Twitter'a erişim sorunu

Son dakika haberleri... Sosyal paylaşım sitesi Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Erişim sorunundan Türkiye'deki kullanıcılar da etkileniyor

Twitter erişim sorunu! Twitter çöktü mü? Son dakika haberler
Twitter'a erişim sorunu
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HABERTURK.COM

Sosyal ağ Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan sorunun Türkiye dahil geniş ölçekte görüldüğü gözleniyor.

İnternet sitelerinde yaşanan erişim sorunlarını mercek altına alan Downdetector’ün verilerine de yansıyan durumun, milyonlarca kullanıcıyı etkilediği görülüyor.

Sosyal ağa girmek isteyen kullanıcılar, “Tweet’ler şu anda yüklenemiyor” uyarısı ile karşılaşıyor.

TÜRKİYE SAATİ İLE 00:15'TE BAŞLADI

16 Ekim itibariyle Türkiye saati ile 00:15'te başlayan erişim sıkıntısı, kullanıcılar tarafından yapılan sorun bildirimlerinden oluşturulan grafiğe şu şekilde yansıdı:

Twitter'dan konuyla ilgili olarak yapılan ilk açıklamada, teknik bazı sorunların olduğunu ifade edilirken “Yakında düzeltip her şeyi normale döndüreceğiz” denildi.

Downdetector'ün canlı hizmet kesintisi haritalarında Twitter'daki erişim sorununun ABD, İngiltere, Japonya'da çok sdaha yoğun olarak görüldüğü gözlendi.

AYRINTILAR GELECEK...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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