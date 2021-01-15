WhatsApp'a karşı tarihi anlaşma

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Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli uygulamalar için güçlerini birleştirdi

öncüleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için dev bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Türk Telekom müşterileri Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom’un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay’ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanacaklar. Her iki uygulama aynı zamanda diğer uygulamalarla birlikte Vodafone’un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

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HABERTURK.COM

Türkiye’nin telekomünikasyon devleri yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları BiP ve Yaay için iş birliğine gitti. Bu kapsamda Turkcell, Türk Telekom müşterileri ve Vodafone İletişim Pass kullanıcıları yerli mesajlaşma platformu BiP ve sosyal medya uygulaması Yaay’ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için yapılan iş birliği sayesinde yerli uygulamalardan daha fazla faydalanılabilecek.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan işbirliğiyle ilgili “Türkiye’nin teknoloji şirketleri bir araya gelerek ülkemiz için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli uygulamalarımızı vatandaşlarımız artık gönül rahatlığıyla kullanabilecek. Bu sayede Türkiye’nin verileri ülke içerisinde güvenle kalacak. Yerli mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesine destek sunacak bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde bu konuda yapılacak yeni iş birliklerinin de önünü açacağına inanıyoruz. Ülke insanımız adına yapılan bu iş birliğimizin Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye yöneticileri başta olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise “Ülkemizdeki yerli uygulamaların önemi son dönemde bir kez daha anlaşıldı. Bu süreçte, yerli uygulamalarımızı tercih eden tüm kullanıcılarımıza duydukları güven ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştirilen iş birliği, tüm kullanıcıların bu sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını deneyimlemesine önemli ölçüde destek sağlayacak. Türkiye’nin üç büyük şirketi, güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Hepimiz Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz. Birlikte attığımız bu adım, çalışmalarımızı daha da değerli kılıyor. Önümüzdeki dönemde de benzer iş birliklerinin artmasını temenni ediyorum. Turkcell ve Vodafone yöneticilerini ve bu süreçte katkısı bulunan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamada sektördeki yerli alternatiflerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların desteklendiğine dikkat çekildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, "Vodafone Pass paketlerini ihtiyaç ve talepler doğrultusunda güncelliyoruz. Müşterilerimizin mesajlaşma, sosyal medya ve video izleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiğimiz bu paketlerden Vodafone İletişim Pass paketini yeni uygulamalarla zenginleştiriyoruz. İletişim Pass kapsamında sunduğumuz mevcut uygulamalara yerel mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını da dahil etme kararı aldık. Tarifesi içinde İletişim Pass paketi olan tüm müşterilerimiz Şubat ayı itibarıyla yerli mesajlaşma uygulamalarını diğer uygulamalarla birlikte süresiz ve ücretsiz kullanırken, tüm Vodafone müşterilerimize ise bu uygulamaları 1 ay boyunca ücretsiz sunacağız. Vodafone olarak, üç operatörün beraber geliştireceği, uluslararası seviyede rekabet edebilecek sektörel ve yerli platformlara yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu işbirliği için Turkcell ve Türk Telekom başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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