Ege Denizi ve Osmaniye'de deprem! İşte AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi
Türkiye'deki tüm depremler anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Bu verilere göre; 3 Ocak günü sabah saatlerinde Ege Denizi ve Osmaniye'de 2 ve üzeri büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. İşte, 3 Ocak Çarşamba 2024 güncel AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
Bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin neredeyse tüm illeri anlık olarak küçük depremle sallanıyor. 3 Ocak Çarşamba günü için çok büyük depremler kaydedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına 2 ve üzeri büyüklüğe sahip üç deprem yakalandı. İşte, 3 Ocak Çarşamba günü meydana gelen depremler ile son depremler listesi...
OSMANİYE'DE 2.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Osmaniye'nin Kesikkeli, Kadirli Köyü'nde saat 06.43'te Kandilli verilerine göre 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı depremi AFAD 2.7 olarak ölçtü.
EGE DENİZİ'NDE 2.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU
Ege Denizi'nde saat 06.40'ta meydana gelen deprem Kandilli'de 2.4 olarak ve Kuşadası Körfezi merkezli olarak geçerken, aynı deprem AFAD'da 2.3 olarak kaydedildi.