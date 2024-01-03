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Bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin neredeyse tüm illeri anlık olarak küçük depremle sallanıyor. 3 Ocak Çarşamba günü için çok büyük depremler kaydedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına 2 ve üzeri büyüklüğe sahip üç deprem yakalandı. İşte, 3 Ocak Çarşamba günü meydana gelen depremler ile son depremler listesi...