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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER! Ege Denizi ve Osmaniye'de arka arkaya deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Ocak 2024 Çarşamba bugün

        Ege Denizi ve Osmaniye'de deprem! İşte AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Türkiye'deki tüm depremler anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydediliyor. Bu verilere göre; 3 Ocak günü sabah saatlerinde Ege Denizi ve Osmaniye'de 2 ve üzeri büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. İşte, 3 Ocak Çarşamba 2024 güncel AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 19:36 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:36
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        Bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin neredeyse tüm illeri anlık olarak küçük depremle sallanıyor. 3 Ocak Çarşamba günü için çok büyük depremler kaydedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarına 2 ve üzeri büyüklüğe sahip üç deprem yakalandı. İşte, 3 Ocak Çarşamba günü meydana gelen depremler ile son depremler listesi...

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        OSMANİYE'DE 2.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Osmaniye'nin Kesikkeli, Kadirli Köyü'nde saat 06.43'te Kandilli verilerine göre 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı depremi AFAD 2.7 olarak ölçtü.

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        EGE DENİZİ'NDE 2.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

        Ege Denizi'nde saat 06.40'ta meydana gelen deprem Kandilli'de 2.4 olarak ve Kuşadası Körfezi merkezli olarak geçerken, aynı deprem AFAD'da 2.3 olarak kaydedildi.

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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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