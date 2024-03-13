PlayStation 5 güncellemesi yayınlandı! İşte PS5 güncellemesi ile gelen yenilikler
Sony, PlayStation 5 için yeni yazılım güncellemesini kullanıcıların erişimine sundu. PS5 güncellemesi ile cihazda iyileştirilme yapılırken, yeni özellikler kullanıcıların dikkatine sunuldu. Bu kapsamda PlayStation 5 güncellemesi ile gelen yeni özellikler kullanıcılar tarafından araştırılmaya başlandı. PS5 güncellemesinin en dikkat çekici yanlarından biri, kontrol cihazlarında yapılan yenilik oldu. Peki, "PS5 güncellemesi ile gelen yenilikler neler?" İşte PlayStation 5 güncellemesi ile gelen yenilikler...
Kullancılar tarafından merakla beklenen PlayStation 5 güncellemesi yayınlandı. Tüm dünyada eş zamanlı olarak kullanıma sunulan PS5 güncellemesi, birçok yeniliği beraberinde getirdi. Peki, "PS5 güncellemesi ile gelen yenilikler neler, PlayStation 5 güncellemesi özellikleri nedir?" İşte PS5 güncellemesine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
PLAYSTATION 5 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER VE İYİLEŞTİRMELER
Sony, PlayStation 5 için yeni yazılım güncellemesini kullnacıların erişimine sundu. İşte PlayStation 5 için yeni yazılım güncellemesi ile gelen yenilikler ve özellikler
- DualSense hoparlörleri daha kaliteli ses verecek.
- Mikrofona yapay zekâ destekli gürültü önleme özelliği gelecek.
- PS5 güç göstergesinin parlaklığı azaltılabilecek.
Sony'nin yeni güncellemesi, DualSense kontrolcüsündeki hoparlörlerin ve mikrofonunun performansını artırıyor. Artık kontrolcüdeki ses kalitesi daha net ve zengin olacak. Ayrıca, oyun içi seslerin ve sesli sohbetin daha iyi duyulabilmesi için DualSense ve DualSense Edge kontrolcülerinin donanım yazılımları da güncellendi.
Ekran paylaşımı özelliği de bu güncelleme ile önemli bir iyileştirme aldı. Artık arkadaşlarınızla paylaştığınız ekranı daha etkili bir şekilde vurgulayabilir ve emoji tepkileriyle daha etkileşimli hale getirebilirsiniz.
PLAYSTATION 5 MOBİL UYGULAMA GÜNCELLEMESİ
Bu güncellemeyle birlikte PlayStation mobil uygulaması da önemli bir güncelleme alacak. iOS ve Android kullanıcıları, bu yeni ekran paylaşımı etkileşimlerini kullanabilecekler.
PLAYSTATION 5 YAZILIM GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?
Sony'nin yayınladığı yeni PlayStation 5 güncellemesi, oyunculara daha iyi bir deneyim sunmak için önemli özellikler ve iyileştirmeler içeriyor. Bu güncellemeyi PS5 sahipleri hemen indirebilir ve yeni özelliklerin tadını çıkarabilirler. Güncelleme, Playstation 5 cihazının ayarlarından yüklenebilir.