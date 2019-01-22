Sony Eurasia, yarıyıl tatiline özel olarak seçili konsol ve aksesuarları ile oyunlarda indirim kampanyası başlattı. İndirim dönemi boyunca PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 (PS4) 1 TB paketleri ve PlayStation VR seti indirimli fiyatlarıyla satışta olacak.

Sony Eurasia’dan yapılan açıklamaya göre 18 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yarıyıl tatili kampanyası süresince 3699 TL’lik fiyat etiketi olan PlayStation 4 Pro (yüzde 13.5 indirimle) 3199 TL’den satılacak. Oyunlu ya da ikinci DualShock 4’e sahip 1 TB PlayStation 4 paketleri de 3199 TL yerine (yüzde 22 indirimle) 2499 TL fiyat etiketiyle sömestr indirimi boyunca satışta olacak.

İçerisinde PlayStation VR, PS Camera ve PS VR Worlds oyunlarını barındıran PlayStation VR paketi ise kampanya süresince 2699 TL’den (yüzde 33 indirimle) 1799 TL’ye inecek.

Sony Eurasia, yarıyıl tatili kampanyası kapsamında, aynı tarihlerde, bazı oyunlar da indirime gidecek. Bu kapsamda, tüm dünyada 9 milyonluk satış raklamını geçen Marvel’s Spider-Man oyunu 249 TL indirimli fiyat etiketiyle satışta olacak. God of War 199 TL’ye, Detroit: Become Human ise 139 TL’ye tüketicilere sunulacak.

Sony Eurasia’nın dağıtımını yaptığı Take-Two oyunları NBA 2K19, WWE 2K19, NBA 2K Playgrounds 2, Carnival Games ve GTA V de 14 Ocak – 21 Mart tarihleri arasında indirimli fiyatlarla raflarda olacak. SquareEnix’in son oyunu JustCause 4’teki indirim ise 18 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak.

İŞTE İNDİRİMLİ FİYATLAR

Sony Eurasia’dan yapılan açıklamaya göre yarıyıl kampanyası kapsamında indirimli fiyatlarıyla satışa sunulan konsol ve aksesuarların tavsiye edilen perakende satış fiyatları şöyle:

PS4 Pro 3199 TL PS4 1 TB + ikinci DualShock 4 2499 TL PS4 1 TB + Red Dead Redemption 2 2499 TL PS4 1 TB + FIFA 19 2499 TL PS4 1 TB + Call of Duty: Black Ops 4 2499 TL PS VR + PS VR Worlds + PS Camera 1799 TL DualShock 4 (siyah renk) 329 TL

Yarıyıl kampanyası kapsamında indirimli fiyatlarıyla satışa sunulan oyunlar ise şunlar:

Marvel’s Spider-Man 249 TL God of War 199 TL Detroit: Become Human 139 TL Just Cause 4 299 TL NBA 2K19 249 TL WWE 2K19 219 TL GTA V 159 TL NBA 2K Playgrounds 2 159 TL Carnival Games 139 TL

3 HAFTA ÖNCEKİ FİYATI 2799 TL!

Sony Eurasia, 24 Aralık 2018 tarihinde de PlayStation konsol paketleri ve oyunlarda yılbaşı indirimleri yapmıştı.

3 Ocak tarihine kadar süren yılbaşı indirimleri çerçevesinde PlayStation 4 Pro’nun fiyatı 3699 TL’den 2799 TL’ye, FIFA 19’un yer aldığı PlayStation 4 (PS4) 1 TB FIFA 19 paketi ise 2999 TL’den 2199 TL’ye indirilmişti.

İçerisinde PS VR, PS Camera ve PS VR Worlds oyunlarını barındıran PlayStation VR paketi ise 2699 TL’den indirim süresi boyunca 1799 TL’ye çekilmişti.

PLAYSTATİON, TÜRKİYE'DE YILBAŞI İNDİRİMİNE GİRDİ!

TEKNOLOJİNİN ZAM ŞAMPİYONU

Türkiye’de, dövizdeki hareketlerden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tüketici elektroniğinde son bir yılda fiyatları en çok artan ürünlerin başında yine oyun konsolları gelmişti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de ortalama oyun konsolu fiyatları 2018 yılında yüzde 59.5 arttı.

TEKNOLOJİDE SON BİR YILDA FİYATLAR NE KADAR DEĞİŞTİ?

Enflasyon sepetinde de kendine yer bulan oyun konsollarının ortalama fiyatı 2017 yılı sonunda 1483 TL iken, 2018 yılı sonunda ise 883 TL’lik artışla 2366 TL’ye kadar çıktı. Yüzde 59.5’i bulan bu artış ile oyun konsollarındaki son bir yıllık zamlar, akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon gibi teknoloji ürünleri bile geride bıraktı.