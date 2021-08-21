Ünlü oyuncu Şoray Uzun, önceki gün eşi Elçin Uzun ve oğullarıyla birlikte Florya'daki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ailesiyle bir balıkçıda akşam yemeği yiyen Uzun, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

"SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRSÜN"

Gazetecilerle sohbet eden Şoray Uzun, "Yangınlarda yapılan yardımları takdir ediyorum. Bu yardımlarda benim de katkım var. Sağ elin verdiğini sol el görsün. Bu herkesi teşvik etsin ve herkes yardım yapsın. Gizli kalmasını istemiyorum, yoksa nasıl birbirimize ulaşacağız?" şeklinde konuştu.

BABASININ BOYUNU GEÇTİ

Ayrıca 15 yaşındaki Mehmet Okan'ın babasının boyunu geçmiş olması dikkatten kaçmadı.