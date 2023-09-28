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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sosyal taraflar çalışma hayatının yüz yılını tartışacak - İş-Yaşam Haberleri

        Sosyal taraflar çalışma hayatının yüz yılını tartışacak

        Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlamaya hazırlanırken, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri Cumhuriyetin 100. yılında çalışma hayatının sorunlarını ve çözüm yollarını konuşmak için buluşacaklar

        Ahmet Kıvanç
        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 28.09.2023 - 07:26 Güncelleme: 28.09.2023 - 07:26
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        Çalışma hayatının yüz yılı
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        İşçi, işveren ve hükümet “Cumhuriyetin 100. yılında çalışma hayatını” konuşmak için bir araya gelecek. Çalışma hayatının “Davos”u olarak bilinen Ortak Paylaşım Forumu’nda (OPF) TÜRK-İŞ, TİSK, DİSK, HAK-İŞ ve Çalışma Bakanlığı temsilcileri yer alacak.

        Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde yapılan Ortak Paylaşım Forumu’nun bu yıl beşincisi düzenlenecek. 11 Ekim’de başlayacak forum 12 Ekim’de gün boyu sürecek. OPF, tüm işçi, işveren konfederasyonları ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getiriyor. Forum sonrasında ortak deklarasyon yayımlanıyor. Her yıl bir konu üzerine yoğunlaşan forumun bu yılki teması “Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı” olarak belirlendi. Bu kapsamda yüzyıl boyunca elde edilen kazanımlar tartışılacak ve Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı için çalışma hayatında atılabilecek adımlara dair bir ortak bildiri yayımlanacak.

        Foruma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere kabine üyeleri davet edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TİSK, TİSK’e üye 21 işveren sendikası yönetimi, TÜRK-İŞ ve TÜRK-İŞ’e üye 34 sendikanın yönetimi, HAK-İŞ ve HAK-İŞ’e bağlı 21 sendikanın yönetimi, DİSK ve DİSK’e üye 22 sendikanın yönetimi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) başta olmak üzere uluslararası çalışma örgütlerinin yöneticileri katılacak.

        ÖNCESİNDE ÇALIŞMA HAYATI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILACAK

        Ortak Paylaşım Forumu öncesinde, yarın da çalışma hayatı istişare toplantısı yapılacak. TİSK’in ev sahipliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un katılımıyla yapılacak toplantıya TİSK’e bağlı sendikaların yanı sıra, Çalışma Bakanlığının tüm bürokratları katılacak. SGK, İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu yöneticilerinin yer alacağı toplantıda çalışma hayatındaki sorun ve projeler değerlendirilecek.

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        #Recep Tayyip Erdoğan
        #Vedat Işıkhan
        #TİSK
        #Türk-İş
        #Hak-İş
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