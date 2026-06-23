SpaceX hisseleri, şirketin ilk kez yatırım yapılabilir seviyede tahvil satacağını açıklamasının ardından üst üste üçüncü gün düştü ve yüz milyarlarca dolarlık piyasa değerini kaybetti.

Hisse senedi pazartesi günü yüzde 16 düşerek 154,60 dolara indi. Bu, şirketin borsada işlem görmeye başladığı ilk günden bu yana en düşük kapanış seviyesi oldu. Üç günlük düşüş toplamda yüzde 23’e ulaştı ve bu süreçte 600 milyar dolardan fazla piyasa değeri yok oldu.

BloomberHT'nin aktardığına göre, şirketin toplam piyasa değeri şu anda 2 trilyon doların biraz üzerinde bulunuyor. JonesTrading baş piyasa stratejisti Michael O’Rourke, “Satıcılar yeniden kontrolü ele aldı. Dünyada bu hisseyi almak isteyen herkes zaten aldı” dedi. SpaceX’in rekor düzeyde 75 milyar dolarlık halka arzının ardından geçen ilk işlem günleri, genellikle düşük halka açık hisse oranına sahip yeni halka arzlarla ilişkilendirilen türden bir dalgalanma ile karşılandı — ilk gün toplam hisselerin yüzde 4,2’si işlem görebiliyordu — ve bireysel yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yine de, pazartesi günkü kayıplara rağmen SpaceX, hisseleri 135 dolarlık halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 15 üzerinde seyreden dünyanın en büyük altıncı şirketi konumunda. SpaceX’in halka arz sonrası bireysel yatırımcı ilgisi son dönem halka arzlar arasında en güçlü seviyelerden biri oldu. Vanda Research verilerine göre bireysel yatırımcılar ilk beş işlem gününde net 405 milyon dolarlık SpaceX hissesi aldı.

SpaceX’in şubat ayında Elon Musk’ın xAI şirketini satın alarak yapay zekayı kucaklaması, gözleri Anthropic PBC ve OpenAI’ın beklenen halka arzlarına çevirdi. Her iki şirket de bu yıl içinde halka açılmayı planlıyor ve değerlemelerinin yaklaşık 1 trilyon dolar olması bekleniyor. Bloomberg’in takip ettiği verilere göre, KeyBanc Capital Markets hisseyi “sektör ağırlığı” tavsiyesiyle takip etmeye başladı.

Bu, ilk “tut” eşdeğeri derecelendirme oldu. Michael Leshock liderliğindeki analistler, SpaceX’in uzay fırlatma ve ilgili sektörlerde liderliğini sürdüreceğini, ancak uzun vadeli değerin büyük bir kısmının halihazırda hisse fiyatına yansıdığını belirtti. Leshock, “SpaceX önemli bir büyüme potansiyeline sahip olsa da, bunun mevcut değerlemeye yansıdığını ve risk/getiri dengesinin dengeli olduğunu düşünüyoruz” diye yazdı.