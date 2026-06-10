SpaceX'in halka arzına rekor talep: 250 milyar doları aştı
SpaceX'in halka arzına yatırımcı ilgisi katlanarak artıyor. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in halka arzında yatırımcılardan gelen talep 250 milyar doları aştı. Böylece talep planlanan büyüklüğün dört katına yaklaşmış oldu
Spacex halka arzında talep planlanan büyüklüğün dört katına yaklaştı.
Elon Musk'ın havacılık ve uzay şirketi SpaceX, tarihin en büyük halka arzı olmaya aday talep toplama sürecinde yatırımcılardan 250 milyar doların üzerinde teklif aldı. Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre bu tutar, şirketin halka arz yoluyla toplamayı hedeflediği 75 milyar dolarlık fon büyüklüğünü geride bıraktı.
Kaynaklar, halka arzdaki talep toplama oranının planlanan arz büyüklüğünün üç buçuk ile dört katı arasında seyrettiğini belirtti. Bankacılar ve yatırımcılar, bu durumu şirkete yönelik güçlü ilginin en son göstergeleri arasında sayıyor. Süreçte uzun vadeli yatırım fonlarının oldukça büyük hacimli emirler ilettiği, Elon Musk'ın da potansiyel yatırımcılarla yapılan bazı çevrimiçi toplantılara kısa süreli katılım gösterdiği ifade edildi.