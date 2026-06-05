SPK'dan 8 şirketin borçlanma aracı ihracına onay

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

Buna göre, Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin 4 milyar lira ve 100 milyon dolarlık, İş Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 250 milyon dolarlık, Oyak İnşaat A.Ş.'nin 10 milyar liralık, Çağdaş Faktoring'in 4 milyar 224 milyon 500 bin liralık, VDF Faktoring A.Ş.'nin ise 1 milyar 500 milyon liralık tahvil ve finansman bonosu borçlanma aracı ihracı başvuruları onaylandı.

Bununla birlikte, SPK, QNB Bank A.Ş.'nin 4 milyar dolarlık tahvil ve finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı başvurusu, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise 350 milyon dolarlık yeşil ve sürdürülebilir tahvil ve finansman bonosu ihracı başvurusunu da onayladı.

Ayrıca kurul, Ulusal Faktoring A.Ş.'nin 540 milyon liralık iç kaynaklardan sermaye artırımını onaylarken, İhlas Holding A.Ş.'nin 1,5 milyar liralık, SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin ise yaklaşık 47 milyar liralık bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Öte yandan, Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin kripto varlık saklama kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.