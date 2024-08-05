Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.893,41 %-5,54
        DOLAR 33,3451 %0,38
        EURO 36,5696 %0,88
        GRAM ALTIN 2.580,04 %-1,10
        FAİZ 42,31 %0,81
        GÜMÜŞ GRAM 29,20 %-4,35
        BITCOIN 53.747,00 %-9,11
        GBP/TRY 42,6175 %0,13
        EUR/USD 1,0957 %0,42
        BRENT 77,14 %0,43
        ÇEYREK ALTIN 4.218,37 %-1,10
        Haberler Ekonomi Kripto Para SPK'den kripto açıklaması - Kripto Para Haberleri

        SPK'den kripto açıklaması

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcılar çerçevesinde faaliyette bulunan ve tasfiye beyanında bulunan şirketlerin listesini yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 23:32 Güncelleme: 05.08.2024 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        SPK'den kripto açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        SPK'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyuru bilindiği üzere, 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' uyarınca yapılan 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında Kurulumuza başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla 'Faaliyette Bulunanlar Listesi' ile 'Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi'nde yayımlanmaktadır.

        Söz konusu duyuruda ifade edildiği üzere, Kurulumuzca talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenler 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne dahil edilmemiş olup, kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurulumuzca incelemelerin neticelenmesi halinde listeler güncellenecektir. Kuruluşların 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurulumuzca yetkilendirildikleri anlamına gelmemektedir. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Şirketlerin listesine https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar/faaliyette-bulunanlar-listesi ve https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar/tasfiye-beyaninda-bulunanlar-listesi adreslerinden ulaşılabiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'İsrail bu gece saldırıya uğrayabilir'
        'İsrail bu gece saldırıya uğrayabilir'
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Ersu Şaşma, Olimpiyat 5'incisi oldu!
        Ersu Şaşma, Olimpiyat 5'incisi oldu!
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulmalı
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı